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Bafra'da iş kazası: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde kamyonetten gıda malzemesi boşaltırken yere düşen işçi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde kamyonetten gıda malzemesi boşaltırken yere düşen işçi yaralandı.


Olay, Çilhane Mahallesi Cihanbahçe Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 57 KE 727 plakalı kamyonetten gıda malzemesi indirirken dengesini kaybederek yere düşen Turan Usta isimli şahıs yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzere olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralı şahıs Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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