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Bafra'da iş yerini kurşunlayan zanlı teslim oldu

Samsun’un Bafra ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfek ve silahla ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polise teslim oldu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine pompalı tüfek ve silahla ateş açtıktan sonra kaçan zanlı, polise teslim oldu.


Hacınabi Mahallesi Sigortacılar Caddesi'nde 8 gün önce meydana gelen olayda, açık kasa kamyonetle geldikleri iş yerine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş ettikten sonra olay yerinden kaçan Emrah D. ve aracı kullanan İlyas D. bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne giderek teslim oldu. Olayla kullanılan pompalı tüfek ve silahla birlikte teslim olan Emrah D. ve İlyas D. gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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