Bafra'da İstanbul'un fethi kutlandı

İstanbul Fethi'nin 569. yılı Samsun Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programla kutlandı.

Belediye Kültür Merkezi Salonunda saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, tarih öğretmeni Osman Yaşar Boyraz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. İstanbul'un Fethi sinevizyon filmi ve öğrencilerin şiirler okumasıyla devam eden program, öğrencilerin, Ulubatlı Hasan'ın İstanbul'un fethi sırasında Bizans surlarına ilk sancağı dikmesini canlandırmasıyla son buldu.

Programa Belediye başkanı Hamit Kılıç, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, siyasi parti temsilcileri, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.