Bafra'da jandarma ekipleri uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Bafra Müstecep Mahallesi'nde 1 şahsın ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği ‘Ozon' ile yapılan arama neticesinde ekili vaziyetteki 244 kök skunk bitkisi, 2 bin 428 gram skunk maddesi, 1 adet elektronik terazi, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 57 adet 7,65 çapında fişek, 32 adet 9 mm çapında fişek, 2 adet 12 kalibre ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 adet ev tüfeği şarjörü, 4 adet av tüfeği fişeği, 2 adet 9 mm faturasız kurusıkı tabanca, 1 adet komando bıçağı ve suçtan elde edildiği düşünülen 4 bin 400 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.