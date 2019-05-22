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Bafra'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarparak devrildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet ağaca çarparak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.


Kaza, ilçe merkezine 60 kilometre mesafede bulunan Bengü Mahallesi Dikkayalar mevkisinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Örnek (68) idaresindeki 55 NN 956 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp ağaca çarparak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Örnek ve kamyonette bulunan Ramazan Uyar yaralandı. Yaralılardan kamyonet sürücüsü Mehmet Örnek 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine getirilirken, kazada hafif yaralanan Ramazan Uyar ise yakınları tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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