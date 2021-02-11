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Bafra'da karantinayı ihlal eden şahıs polis ekiplerince yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde polis uygulama noktasında yapılan kontrolde korana virüs (Kovid-19) testi pozitif olan bir şahıs yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis uygulama noktasında yapılan kontrolde korana virüs (Kovid-19) testi pozitif olan bir şahıs yakalandı.


Samsun-Sinop karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, durdurdukları araçta bulunan S.G. isimli şahsın yapılan sorgusunda korana virüs testinin pozitif olduğunu belirledi. Şahıs filyasyon aracı ile karantina süresi bitene kadar Samsun'a yurda gönderildi.

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