Bafra'da karla mücadele

Bafra'da kar yağışının başlamasıyla birlikte Bafra Belediyesi ekipleri, 24 saat esaslı mesaiyle karla mücadele çalışmalarına aralıksız şekilde devam etti.

Bafra Belediyesi, yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için kaldırım ve yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Oluşturulan ekip ve alınan önlemler sayesinde ilçe merkezinde sorun yaşanmazken dış mahallelerde de kapanan yollara anında müdahale ediliyor. 139 mahallesi bulunan Bafra'da özellikle bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması için Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun çaba gösteriyor.

Belediye Başkanı Başkan Hamit Kılıç koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler gece-gündüz devam ediyor. Meşelitürkmenler, Sarpın, Darboğaz, Çamaltı, Alaçam Mahalleleri, Kotiloğlu mevkisi ve Asmaçam gibi kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerde kar küreme çalışmalarına ara vermeden devam eden Bafra Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Don olaylarının önüne geçmek için yol ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, hem araç sahiplerinin hem de vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağlamak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.