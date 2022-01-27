Bafra'da karla mücadele

İlçede 30 kırsal mahalle ve 21 merkez mahallede çalışma gerçekleştiriliyor. Ekipler ilk kar yağışının başladığı andan itibaren kırsal mahallelerde yaklaşık 600 km, merkez mahallerde ise yaklaşık 350 km yolun açılmasını sağladı. 12 adet 112 acil ihbarlarına anında müdahale eden Bafra Belediyesi ekipleri sahada; 3 greyder, 3 loder, 7 kepçe,2 kamyon, 2 tuzlama ekibi ve 65 personel ile çift vardiya şeklinde çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri ana arterler, cadde ve bulvarlar olmak üzere rakımı yüksek kesimlerde tuzlama ve küreme çalışmalarının yanı sıra yol genişletme ve açma çalışması yapıyor.

Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için çalışmaların aralıksız şekilde devam edeceğini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlk kar tanesinin düşmesiyle birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin özveri ile sahada yer alan tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışmalarımızda bizlere her türlü desteği sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.