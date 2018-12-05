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Bafra'da kaza: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Muhammet Salma'nın kullandığı 55 D 4508 plakalı dolmuş, aynı yönde giden Dursun Dursun (47) idaresindeki 55 NR 658 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktörden düşen sürücü yarlandı. Yaralanan traktör sürücüsü olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan dolmuş sürücüsü Muhammet Salma, traktörü sollamak isterken arkadan gelen plakasını alamadığı bir kamyonun kendisini sıkıştırdığını, kamyondan kaçmak isterken traktöre çarptığı söyledi.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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