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Bafra'da kaza: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Mevlana Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tepe Sokakta seyir halinde olan S.Ç. idaresindeki 55 JR 449 plakalı otomobil ile Fırtına Sokaktan gelen Ö.Ş. idaresindeki 55 ES 698 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazaya karışan 55 ES 698 plakalı otomobil park halinde bulunan 55 ND 073 plakalı yarı ticari araca çarparak durdu. Kazada hafifi yaralanan 55 JR 449 plakalı otomobilde bulunan E.Ç. olay yerine gelen 12 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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