İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra'da kaza: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ümit K. yönetimindeki 16 ABC 427 plakalı otomobil önünde aynı istikamete seyir halinde olan Celal K.'nin kullandığı 57 FB 696 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada 16 ABC 427 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Şerife K. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.