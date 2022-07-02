İhlas Haber Ajansı

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Bafra'da kaza: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersan Ç. idaresindeki 55 NF 061 plakalı otomobil ile Mustafa A.'nın kullandığı 55 AAL 995 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa A. ile aynı araçta bulunan Halil S. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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