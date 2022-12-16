Bafra'da kaza: 2 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Bağkur Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan O.D. idaresindeki 55 AFT 515 plakalı otomobil ile N.A'nın kullandığı 06 BHR 673 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 06 BHR 673 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan Ö.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.