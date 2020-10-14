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Bafra'da kaza: 3 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Necdet Y. (55) idaresindeki 55 NG 334 plakalı otomobil ile kavşaktan Kolay istikametine geçiş yapan Mücahit A. İdaresindeki 55 AAE 965 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Necdet Y. , Mücahit A. ve yolcu Nasuf A.(61) yaralandı.


Yaralılar olay gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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