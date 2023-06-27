İhlas Haber Ajansı

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Bafra'da kaza: 5 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.


Kaza, Samsun Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Adem Bahçevancı(41) idaresindeki 57 AN 075 plakalı otomobil galericiler sitesi önünde U dönüşü yapan Kadir Durgun'un (37) kullandığı 77 DY 823 plakalı otomobile çarptı. Kazada 57 AN 075 plakalı otomobil Adem Bahçevan, 77 DY 823 plakalı otomobil sürücüsü Kadir Durgun ve otomobilde yolcu olarak bulunan Nuriye Beyazpınar(57), Hatice Beyazpınar, Ali Eren Durgun (2) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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