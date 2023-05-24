Bafra'da kenevir operasyonu

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 391 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 391 kök kenevir bitkisi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine Meşelitürkmenler Mahallesi'nde B.Ş. isimli şahsın evinde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişekler, fide kaplarında ve saksılara ekili 391 kök Hint keneviri bitkisi fidesi ele geçirildi, B.Ş. gözaltına alındı
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.