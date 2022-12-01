Bafra'da kış lastiği denetimi

Samsun'un Bafra ilçesinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla polis ekiplerince denetim yapıldı.

Türkiye genelinde bugün itibarıyla ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop karayolunda, yük ve yolcu taşıyan araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol ederken, kumpas ile derinliklerini de ölçtü.