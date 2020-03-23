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Bafra'da 'Komşunu Unutma' kampanyası

Bafra Belediyesi tarafından korona virüsü dolayısıyla evde kalanlar için ’Komşunu Unutma’ kampanyası başlatıldı.

Bafra Belediyesi tarafından korona virüsü dolayısıyla evde kalanlar için 'Komşunu Unutma' kampanyası başlatıldı.


Yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyede yaşandığını ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Bizler gönül belediyeciliğin bir gereğini Baframızda uygulamak istiyoruz. Korona virüsü ile ilgili uygulanan tedbirler sonrası geçim sıkıntısı içerisine giren, evde kal çağrımıza uyan hemşehrilerimize destek olmak için yeni bir kampanya başlatıyoruz. Komşusu aç iken tok uyuyamayan bir toplumun hassasiyetle sahipleneceğini umduğumuz bu kampanyada belediyemiz aktif rol üstlenecek. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hükümetimizin korona virüsünden korunma amacıyla aldığı kararlar sonucunda, bir süreliğine işine gidemeyen, iş yerini kapatmak zorunda kalan ve bunun sonucu olarak öncesinde yaşamadığı halde şimdi geçim sıkıntısı yaşayan ailelere, Bafra olarak yalnız olmadıklarını ifade etmek istiyoruz. Bu doğrultuda her türlü hazırlığımız yaptık. Kampanyamıza destek olmak isteyen vatandaşlarımız 153 numaralı hattımızdan belediyemizle iletişime geçmeleri halinde yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanacaktır. Yardım yapmak isteyen hemşehrilerimizin hazırladıkları gıda ve temizlik yardımlarını oluşturduğumuz ekip evlerinizden teslim alacak ve ihtiyacı olan komşularımıza teslim edeceğiz” dedi.

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