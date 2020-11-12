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Bafra'da korona virüs denetimi

Samsun’un Bafra ilçesinde korona virüs denetimleri kapsamında Hayat Eve Sığar HES) kodu kontrolü yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde korona virüs denetimleri kapsamında Hayat Eve Sığar HES) kodu kontrolü yapıldı.


Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda ilçede yapılan korona virüs denetimlerine katıldı. Kaymakam Erturkmen'e denetimlerde, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Süleymen Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın eşlik etti.


Büyük Pazaryeri'nde Kaymakam Ertürkmen, vatandaşlara ve esnafa fiziksel mesafe ile maske konusunda uyarılarda bulundu. Pazar yerinde polis ve sağlık ekiplerince HES kodu takibi ve ateş ölçümü yapıldı.

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