Bafra'da korona virüsle mücadele sürüyor

Samsun' un Bafra ilçesinde korona virüs vakalarının azaltılması için kalabalık caddelerde HES kodu uygulaması yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla uygulamaya konulan korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe merkezinde işlek caddelerde polis ekiplerince vatandaşlara HES kodu uygulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde parklarda oturan vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda uyarıldı.

Uygulamaların düzenli olarak devam edeceği bildirildi.