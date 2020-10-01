Bafra'da kubar esrar ele geçirildi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve YASAT ekipleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde Bafra'da 305 gram kubar esrar geçirildi.

İlçe merkezi Altınkaya Mahallesi'nde 1 şahsın iş yerinde dedektör köpeği Ozan ile yapılan aramada 305 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.