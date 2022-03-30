Bafra'da Kütüphane Haftası Kutlandı

Kütüphaneler Haftası kutlandı.

Bafra Hasan Çakın Halk Kütüphanesi toplantı salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı başladı. Bafra Hasan Çakın Halk Kütüphanesi personeli Seyit Ahmet Tütük yaptığı açılış konuşmasında, "Muasır medeniyetler seviyesine çıkmak' ülküsüne ulaşmak için görev alan kurumlarımızdan birisi de kütüphanelerdir. Halk kütüphanelerimiz; milli kültür mirasımızı yaşatarak, gelecek nesillere aktarmak suretiyle, sorunlarını bilgi ile çözebilen mutlu, başarılı, dolayısıyla çağdaş bir bilgi toplumu oluşturarak, bölgenin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına yardımcı olmayı kendisine amaç edinmiştir. 2022 Mart ayı itibarıyla Bafra Hasan Çakın Halk Kütüphanesi Müdürlüğü 8 bin 344 üye sayısı ve 34 bin kitap ile hizmet vermektedir" dedi.

58. Kütüphane Haftası kutlama programında Masallar Küstü adlı tiyatro gösterisi, Kitaplar Konuşuyor adlı skeç, Hikaye Yarışması Ödül Töreni, en çok kitap alıp okuyan ve kullananlara ödül töreni yapıldı.

Programa Kaymakam Cevdet Ertürkmen, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.