Bafra'da LGS'ye bin 889 öğrenci katılacak

Samsun'un Bafra ilçesinde 6 Haziran Pazar Günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) 34 okulda bin 889 öğrenci katılacak.

Bafra Kaymakam Cevdet Ertürkmen, 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak olan LGS ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “09.30 ve 11.30 saatlerinde yapılacak olan sınav; 2 oturum şeklinde ilçemiz genelinde 34 okulumuzda, 115 salonumuzda, 1889 öğrencimizin katılımıyla gerçekleşecektir. Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. 6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak. Öğrencilerimizin sınava rahat ve sorunsuz bir şekilde girebilmeleri için tüm tedbirler alınmıştır. Sınavın uygulanması kapsamında görev alan tüm yöneticilerimize, öğretmenlerimize, personelimize ve güvenlik görevlilerimize kolaylıklar dilerim. Başarı, hiçbir zaman tesadüf değildir. Öğrencilerimizin yıl boyunca gösterdikleri çabanın, emeğin ve gayretin sınav sonucuna yansımasını temenni eder; geleceğimizin teminatı gençlerimize girecekleri sınavda başarılar dilerim” dedi.