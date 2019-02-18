Bafra'da ‘Liderlik' eğitimi

Oda binasında verilen eğitimde konuşan eğitmen Ayhan Avcı, “Lider çalışanlarını ortak hedefler doğrultusunda bir araya getirerek takım ruhunu oluşturan hem kendisinin hem işyerinin ve hem de çalışanlarının sürekli gelişimini destekleyen, çalışan başarısının en iyi sonuca yönlendiren; ileri görüş sahibi, etrafındaki kişileri etkileyip iyileşmeye motive edebilen, azimli, insan ilişkileri konusunda duyarlı ve becerikli, kurallara uymaktan ziyade herkesin uyabileceği kurallar koymak konusunda doğal yeteneği bulunan kimsedir. Yönetici ise bu dengenin korunmasını sağlar. Dengeyi korumak ve bu dengeyi yönetmek yöneticinin görevidir” dedi.

Avcı, lider ve yönetici özelliklerini örnekler üzerinden aktardı.