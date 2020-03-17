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Bafra'da 'mart karı' ile mücadele

Bafra Belediyesi, ilçenin bazı mahallelerini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışına karşı çalışmalarını hızlandırdı.


Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile birlikte kar yağışı sonrası yolların ulaşıma kapanmaması için anında çalışma başlattı. Bafra Belediyesi ekipleri Bengü grup yolu ve Başkaya İğdir Yiğitalan Mahalleleri grup yollarında kar küreme çalışmasını kısa sürede gerçekleştirerek ulaşım konusunda sorun yaşanmasının önüne geçti.


Bafra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bundan sonraki süreçlerde meydana gelebilecek kar yağışı ve benzer sorunlara karşı hazırlıklı olduğu ve herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli önemlerin alındığı bildirildi.

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