Bafra'da mezarlığa ücretsiz servis

Arefe günü otobüs seferleri 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan ve Cumhuriyet Meydanı'ndan 07.00'de başlayan ücretsiz seferler saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Ramazan Bayramı nedeniyle mezarlık ziyaretlerinde bulunmak isteyen vatandaşlar Bafra Belediyesinin uygulamasını memnuniyetle karşıladı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç konuyla ilgili olarak, “Arife günü hemşehrilerimizin Yeni Mezarlığa rahatça ulaşabilmeleri için ücretsiz otobüs seferleri düzenledik. Uygulamamız saat 17.00'ye kadar devam edecek” dedi.