İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra'da mezarlık aydınlatmalarının kabloları çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde mezarlığı aydınlatan led lambaların kabloları çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde mezarlığı aydınlatan led lambaların kabloları çalındı.


Olay, Asri Mezarlık'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece Hilmi Bayrak Camisi tarafındaki led lambaların yanmadığını fark eden mezarlık görevlileri arıza olabileceğini düşünerek belediye arıza ekiplerine durumu bildirdi. Belediye görevlileri elektrik arızasını gidermek için geldiklerinde gerçek ortaya çıktı. Görevliler de durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları araştırmada gece yanan led lambalara ait 100 metre kablonun çalındığını tespit etti.


Polis, kabloları çalan hırsız veye hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.