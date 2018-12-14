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Bafra'da mıntıka temizliği

Bafra Belediyesi, ilçe genelinde periyodik olarak gerçekleştirdiği mıntıka temizliklerine ara vermeden devam ediyor.


Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce sürdürülen çalışmalar kapsamında Dededağı Mahallesi'nde mıntıka temizliği gerçekleştirildi. Dededağı Mahallesi sakinlerince memnuniyetle karşılanan çalışmalarda çevresel kirliliğe neden olan unsurlar temizlendi.


Bafra Belediyesi yaptığı temizlik seferberliği ile görüntü kirliliğine, kötü kokuya yol açan ve doğaya zarar verebilecek tüm atıklar titizlikle ortadan kaldırılıyor.

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