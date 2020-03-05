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Bafra'da modern pazar yeri çalışmaları sürüyor

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Küçük Pazar Yeri esnaflarını ziyaret ederek istişarelerine devam etti.


Başkan Kılıç, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Belediye Meclis Üyesi Ali Oğuz ve Bafra Pazarcılar Odası Başkanı Hüseyin Topuz ile birlikte pazar yerinde incelemelerde bulundu. Pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar ile sohbet ederek taleplerini dinledi. Hem esnaf hem de vatandaşlarla bir araya gelen ve halkın sorunlarını dinleyen Başkan Kılıç ve beraberindekiler ilçe pazarını gezdi. Pazar esnafı ve vatandaşlar Başkan Kılıç'ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Kılıç'a teşekkür ettiler.


Pazar esnafının ve vatandaşların taleplerini değerlendiren Başkan Kılıç, “İlçemizdeki pazar yerlerine ait beklentilerin farkındayız. Vatandaşımızın, esnafımızın görüş ve düşüncelerine değer veriyoruz. Esnafımızın ve vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşamını sürdürmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlardan gelen şikâyetleri gidermek için elimizden geleni yapacağız. Bu kapsamda Kemalpaşa Mahallemizde bulunan Küçük Pazar Yerini ziyaret ederek esnaflarımızın sorunlarını ve taleplerini dinledik, hasbihal ettik. Bölgenin ihtiyacına cevap verecek ve projelendirmesini yaptığımız yeni Modern Pazar Yeri yapımı için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. İnşallah burayı en kısa zamanda yeniden yaparak bölgemize yakışır yeni pazar yerimizi hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

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