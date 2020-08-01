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Bafra'da motosiklet kazası: 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Türbe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre U.C.Ş'nin kullandığı 55 ACB 572 plakalı motosiklet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü U.C.Ş. ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.U. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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