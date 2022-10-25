Bafra'da motosiklet sürücülerine sıkı denetim

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kent merkezinde bulunan Alprarslan Türkeş Parkı ışıklı kavşak, Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı üzerinde motosiklet ve elektrikli bisikletler üzerinde uygulama yapıldı.

İlçe merkezinde gerçekleşen uygulamada çalıntı, aranan, yakalamalı/hacizli, tescilsiz, koruyucu ekipman kullanmayan motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik yapılan uygulamada, 37 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet sürücüsüne ceza yazıldı. Uygulamada sürücülere 38 bin 544 lira para cezası uygulandı. Durdurulan motosiklet sürücüleri kask, koruyucu ekipman kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.