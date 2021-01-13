Bafra'da öğrencilere 55 tablet desteği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilen tablet bilgisayarlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bafra Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen törende, 55 tablet bilgisayar Bafra Ticaret Borsası Başkanı Namık Kibaroğlu tarafından Kaymakam Cevdet Ertürkmen'e teslim edildi. Teslim töreninde konuşan Başkan Kibaroğlu, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak oda ve borsalar aracılığıyla maddi imkanı bulunmayan öğrencilere okullar açıldığı zaman kırtasiye yardımı yapıyorduk. Bu yılda bakanlıkla görüşerek kırtasiye yardımını değiştirdiler. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak 30 bin tablet 365 tane oda ve borsaya gönderildi. Bize de borsa olarak 55 tane düştü. Biz de sizlerin huzurunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim ediyoruz" dedi.

Başkan Kibaroğlu'na teşekkür eden Cevdet Ertürkmen, “Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim şu anda ertelendi. İnşallah kısa sürede açarız. Bu süreçte çocuklarımızın eğitimlerine devam edebilmeleri, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla temas kurmasının tek yolu uzaktan eğitim. Bunlarda bilgisayar ve tabletlerle yapılıyor. Gerçekten çalışmak isteyen, öğrenmek isteyen öğrencilerimiz var. Bizden bu tabletleri istiyorlardı. Bir kısmına ulaştırmıştık. Sizlerin vasıtasıyla da yine eksik kalan öğrencilerimiz var ise onlara da bunları dağıtırız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve yönetim kurulu üyelerinize teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz devam eder. Sizden gören vatandaşlarımız bunu örnek alırlar. Bu tür tablet yardımları artarak devam eder diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.