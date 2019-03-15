Bafra'da okul servis araçlarında yolcu denetimi

Okul servis araçlarında yolcu taşındığı yolunda yapılan ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı trafik tim ekipleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte öğrencilerin huzur içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak için Kolay yolunda okul servis araçlarında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde 50 servis aracı kontrol edildi. Araçlara ait belgelerin kontrolü, şoförlere ait belgelerin kontrolü okul servis aracı bakım ve onarım takip formu, okul servis aracı özel izin belgesi, şoförün ve öğrencilerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, fazla yolcu veya öğrenci dışında sivil yolcu alınıp alınmadığı, kapıların otomatik olup olmadığı, yangın tüpü ve ışık donanımlarının çalışıp çalışmadığı denetlendi. Yapılan kontrollerde öğrencilerin dışında yolcu taşıdığı tespit edilen 5 okul servis aracına cezai işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timlerinin okul servis araçları üzerinde denetimlere devam edileceği bildirildi.