Bafra'da okullarda yürütülecek projelerin tanıtım toplantısı

Samsun'un Bafra ilçesinde okullarda yürütülecek projelerin ilçe tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilecek “Benim Okulum/Okul Merkezli Gelişim”, “Güne Bakan Okullar/Kardeş Okul” ve “İmece” Projelerinin tanıtım toplantısı Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yigit'in tarafından yaptığı yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve projelerin hedefleri ile ilgili konuşmasının ardından, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-ge Birimi Koordinatörü Şennur Koç ve İsmail Fil tarafından projelerin tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantı katılımcılar tarafından konu ile ilgili sorulan soruların İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Değirmenci ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından cevaplandırması ile sona erdi. Proje tanıtım toplantısına okul ve kurum müdürleri ile müdür yardımcılarının katıldı.