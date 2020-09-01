Bafra'da ortak akıl hizmetlere yansıyor

Hafta sonu AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı ve AK Parti Bafra İlçe Başkan Vekili Nami Baş ile Sürmeli Mahallesi Organik Pazarı'nı ziyaret eden Başkan Kılıç, pazar esnafına geri dönüşümü kolay olan ve pazara kurumsallık kazandırma amaçlı hazırlanan alışveriş çantaları dağıtarak Mahalle Muhtarı Mustafa Deniz ve Sürmeli Mahallesi Dernek Başkanı Aşire Yılmaz ile istişareler gerçekleştirdi.

Aynı gün Evrenuşağı Mahallesi'ni de ziyaret eden Başkan Kılıç, Doğanyuvası mevkisinde gece-gündüz büyük bir azimle sürdürülen sathi kaplama yol çalışmasını inceleyerek Mahalle Muhtarı Erdoğan Akın ve mahalle sakinleriyle değerlendirmelerde bulundu. İlçenin 139 mahallesine aynı yakınlıkta olduğunun ve aynı hizmet bilinciyle hareket ettiklerinin sık sık altını çizen Başkan Hamit Kılıç, mahallelere yönelik gerçekleştirdiği inceleme ziyaretlerine fırsatlar ölçüsünde hafta içi de sürdürüyor.

Başkan Kılıç, Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz, Fen İşleri Müdürü ve ekibi ile Kapıkaya Mahallesi'nde yapımı devam eden beton yol çalışmalarını yerinde inceledi. Bafra Belediyesi ekipleri ayrıca aynı mahallede, daha önce ambulans gibi acil müdahale araçlarının çıkmakta zorlandığı ve manevra alanlarının bile olmadığı yerlerde yol genişletme çalışmaları yürütüyor.

Kapıkaya Mahalle Muhtarı Bahri Bozok ve mahalle sakinleri Başkan Kılıç'a yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek etti. Kapikaya Mahallesi'nin ardından Örencik Mahallesi'nde mahalle muhtarı Şaban Kurt ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Kılıç, incelemelerine bu mahallede devam etti.