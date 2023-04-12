Bafra'da Osmanlı sikkesi bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde inşaat kazısında üzerinde 'maşallah' yazan Osmanlı dönemine ait bir adet sikke bulundu.

Altınyaprak Mahallesi'nde inşaatın temel çalışmaları sırasında inşaat işçisi tarafından üzerinde maşallah yazan bir adet sikke bulundu. İnşaat işçisi bulduğu sikkeyi müzeye götürerek teslim etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınan inşaat alanına gelen müze yetkilileri arkeolog eşliğinde inşaat alanında inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonunda inşaat alnında herhangi bir bulguya rastlamayarak inşaatın devam edebileceği söylendi.

Bulunan sikkenin ise manevi değerinin büyük olduğu, Osmanlı döneminde gelinlere takılan bir kolye olduğu belirlendi. Bir yüzünde Reşat dönemi tuğrası, diğer yüzünde ise maşallah yazan sikkenin altın olup olmadığı ise yapılacak araştırma sonunda belirlenecek.