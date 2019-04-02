Bafra'da Otizm Farkındalık Günü etkinliği

Samsun Bafra Altınkaya Anadolu Lisesi ve Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi "Altın Umut Projesi" kapsamında 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenledi.

Hükumet Konağı önünde toplanan öğrenciler ve velilere Kaymakam Ahmet Adanurda eşlik ederek simgesel olarak mavi balon uçurarak farkındalık oluşturdular.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu yaptığı açıklamada, “Özel çocuklarımıza tüm kurumlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır. Biz çocuklarımızın dört duvar bir okula bağlı kalmasından çok interaktif olarak her yeri, her okulu bir eğitim ortamı yapmayı amaçladık. Bugün burada Altınkaya Anadolu Lisemiz ile Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Okulumuzun kendi alt yapılarını birleştirerek yürüttükleri ‘Altın Umut' projesinin meyvelerini görmekten çok mutluyum” dedi.

Altınkaya Anadolu Lisesi konferans salonunda devam eden etkinlikte konuşan Altınkaya Anadolu Lisesi Müdürü Dursun Özkan, özel eğitim uygulama merkeziyle bir yıl boyunca içinde otizmden etkilenmiş çocukların sosyal uyumu, TÜBİTAK bilim fuarına hazırlık, doğa okulu çalışmaları gibi birçok etkinliği barındıran "Sevgide Engel Yok, Altın Umut Projesi" hakkında bilgi verdi. Özkan, “Proje kapsamında bir yıl boyunca Doğankaya Özel Eğitim alt yapısında bulunan sera, hayvancılık, mantar yetiştiriciliği, spor kulübü atölyeleri ile bizim spor ve sanat atölyelerimizi birleştirerek birlikten yeni bir güç doğmuş oldu” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğretmenlerince hazırlanan ve ilk gösterisini sergileyen Müzikte Şifa Projesi'nden örnekler verildi.

Altınkaya Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Doğankaya Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencileri şiirler okudular. Dans edip org çaldılar. Etkinlik öğrenci ve öğretmenlerden oluşan koronun sahneye çıkması ile sona erdi.