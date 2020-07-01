Bafra'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Şoka giren otomobil sürücüsü baygınlık geçirdi.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Alaattin B. idaresindeki 55 B 0118 plakalı otomobil Tofaş Kavşağı'ndan sanayi istikametine geçmekte olan Şaban C. (15) idaresindeki plakasız motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü Alaattin B. şoka girip baygınlık geçirdi. Motosiklet sürücüsü ve otomobil sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.