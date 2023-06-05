Bafra'da otomobil kundaklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde maskeli şahsın kundakladığı araç alevlere teslim oldu. Araçtan çıkan alevler yanındaki binaya sıçradı.

Olay, dün sabaha karşı saat 04.30 sıralarında Büyükcami Mahallesi Tatlı İmam Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın yanında park halinde olan İdris B.'ye ait otomobil, yüzü maskeli bir şahıs tarafından yakıldı. Yangın büyüyerek yanında bulunan 2 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük maddi hasar meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren maskeli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.