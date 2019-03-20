Bafra'da “Özel Eğitim ve Otizmde Karşılaşılan Güçlükler” semineri

Öğretmenevi'nde düzenlenen seminer öncesi konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, “Bafra'da bu kadar Özel Eğitim Okulu olması üzücü ama diğer bir tarafı özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimize imkan sunan bir ilçeyiz. 5 tane özel eğitim okulumuz bunun yanında RAM'ın önderliğinde rehber öğretmenlerimizle beraber yürüttüğümüz faaliyetler, okullarda özel eğitim alt sınıflarımızla bu özel çocuklarımıza eğitim vermeye çalışıyoruz. Bu anlamda RAM Müdürümüz başta olmak üzere bütün rehber öğretmenlerimize ve özel eğitim okullarımız müdürlerine teşekkür ediyorum. Bunlar özel çocuklar olduğu için özel ilgi istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu özel çocuklarımızı unutmamak gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Uzm. Dr. Melih Nuri Karabulut ise yaptığı konuşmada, “Bizim hastalarımızla görüşürken öğretmenlerimizin görüşleri bizim için çok kıymetli. Hem tanıya götürürken hem tedaviye nasıl müdahale gerektiğiyle ilgili. Çocuklarımızın gelişimi için birinci basamak aile, ailenin eğitimi. Ailenin desteklenmesi çok mühim ama ikinci planda okul önemli. Hele hele zihinsel süreçlerle sorunları olan. Faklı eğitimlere ihtiyaçları olan çocuklarımızda öğretmenlerimizin gerek eğitimleri gerek iş birlikleri bizim için çok kıymetli oluyor. Biz öğretmenlerimizi ekibimizin bir parçası olarak görüyorum. Her zaman bu çocuklarımızla birlikte olan ekstra bir sorunu olduğunda direkt müdahale etme imkanı var” diye konuştu.

30 Ağustos İlkokulu Müdürü Recep Arabacı, RAM Müdürü İlker Karakaya, rehber öğretmenleri ve öğrenci ailelerinin katıldığı seminerde Uzm. Dr. Melih Nuri Karabulut ve Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Hande Şafak tarafından “Özel Eğitim ve Otizmde Karşılaşılan Güçlükler” hakkında bilgilendirme yapıldı. Program soru-cevap bölümü son buldu.