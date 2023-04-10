Bafra'da polis teşkilatının 178. yıl dönümü törenle kutlandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası düzenlenen törenlerle kutlandı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki etkinlikler, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Bahçekapılı, ”Bugün aziz Türk milletinin sevgi ve güvenine mazhar olmuş demokratik hukuk devletinin Atatürk ilke ve inkılaplarının, laik Cumhuriyet'in teminatı olan Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümünü sizlerle birlikte kutlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Şanla, şerefle yazdığı 177 yıllık maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız 178. kuruluş yıl dönümüne girerken sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde değil, dünyadaki saygın yerini almış olmanın farklı gururunu taşımaktadır. Teşkilatımız ülkemiz insanlarının huzur ve güven içerisinde sağlamak, sağlanan ortamı kararlı bir şekilde devam ettirmek görevini bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir. Bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir. Emniyet teşkilatı olarak suçluyu yakalamakla birlikte, öncelikle suçun işlenmesini önlemektir” dedi.

Buradaki törenin ardından Bafra Şehitliği'nde Şehit Polisler Oktay Uçar ve Ali Kesimoğlu'nun mezarlarını ziyaret ederek dua okudular. Törene İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner, Başkomiser Ramazan Aktaş, daire amirleri, emniyet personeli, şehit ve gazi derneği başkanları katıldı.