İhlas Haber Ajansı

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Bafra'da ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 550 mermi ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 550 mermi ele geçirildi.


Samsun İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve KOM Şube Müdürlüğünün yaptığı istihbari çalışma neticesinde Doğanca Mahallesi'nde D.K isimli şahsın evinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 550 adet tabanca fişeği ele geçirildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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