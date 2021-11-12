Bafra'da sağlık semineri

Canan Uğur ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker, Samsun'un Bafra ilçesinde "Kolesterol ve Kalp Hastalıklarında Risk Faktörleri", "Meme Kanseri Farkındalığı" hakkında vatandaşları bilgilendi.

Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından bilgilendirme amacıyla düzenlenen 'Sağlık Seminerleri'nin bir yenisini daha Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirdi. Pandemi sürecinden dolayı ara verilen sağlık seminerlerine kaldığı yerden devam eden Büyük Anadolu Hastaneleri, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği seminerin açılış konuşmasını yapan Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Hakan Çiftçi, "Büyük Anadolu Hastaneleri olarak Samsun'umuzda, çevre illerde ve ilçelerde geleneksel hale getirdiğimiz sağlık seminerlerimize pandemi sürecinde ara verilmişti. Bizlere gelen yoğun talep üzerine sağlık seminerlerimizi pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirmeye başladık. Bilgilendirmek amacıyla yapılan seminerlerimizde alanında uzman doktorlarımız tarafından katılımcılara sunumlar gerçekleştiriyor, iletilen sorulara da yanıt veriyorlar. Hastanelerimiz olarak ‘Herşeyin Başı Sağlık' deyimiyle, son teknolojik cihazlarla donanımlı, 25 yıllık tecrübesiyle hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyor, seminerimize katılan Bafralı hemşerilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

20 yaş üzeri düzenli muayene

Seminer, Canan Uğur ve Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şeker'in "Kolesterol ve Kalp Hastalıklarında Risk Faktörleri", "Meme Kanseri Farkındalığı" hakkında sunumları ile devam etti. Kalp Hastalığını tehdit eden kolesterole dikkat edilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Canan Uğur, "Kolesterol vücudumuzun bütün hücrelerinde bulunan yağ benzeri bir maddedir. Kolesterol hücre zarının, bazı hormonların yapımında kullanılır ancak kanda fazla miktarda bulunması zararlıdır. Bu anlamda hastalık belirtileri göstermese de 20 yaş üzerindeki kişilerde kolesterol düzeyi ölçülmeli, normal bulunanlarda 5 yılda bir kontrol edilmelidir. Normalin üstünde olan kişilerinde farklı sağlık sorunlarına yol açmadan takip ve tedavisi yapılmalıdır" dedi.

Meme kanserinde bu belirtilere dikkat

Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda ölüme neden olan meme kanserine karşı farkındalığın önemine değinen Opr. Dr. Kadir Şeker, "Geçmişe göre meme kanserindeki farkındalığın artmasıyla erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinde tedavi daha başarılı olmaktadır. Bu anlamda düzenli mamografilerin ve diğer tarama testlerinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Bir memenin tamamının veya bir kısmının şişmesi, ağrı olması, kaşıntı ve yanma, çekilme, deride tahriş, akıntı, şekil değişikliği, kızarıklık, kabuklaşma, kalınlaşma, koltuk altında yumru, şişme gibi bu belirtilerden herhangi biri görüldüğü takdirde nedeninin bulunabilmesi için bir genel cerrahi uzmanına muayene olunmalıdır" şeklinde konuştu.

Doktorlar seminer sonunda katılımcıların sorularına cevap verdi.