Bafra'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Yılbaşı gecesine sayılı günler kala kaçak ve sahte alkol denetimlerini artıran Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kaçak içki ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kahraman Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte kaçak alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Asayiş Büro ve Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından çiftlikte yapılan aramada 87 şişe el yapımı rakı ve viski, 104 adet doluma hazır boş içki şişesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda boş kovan ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ş. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.