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Bafra'da sathi kaplama çalışması

Samsun Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, şehrin birçok bölgesinde belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları yerinde incelemeye ve istişare odaklı ziyaretlerine devam ediyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmaları titizlikle takip eden Başkan Kılıç, mesaisini hafta sonu da sürdürüyor. Evrenuşağı, Lengerli, Elifli ve Osmanbeyli Mahallelerinde yapılan sathi çalışmalarını yerinde inceledi.


Başkan Kılıç yaptığı açıklamada, “Birçok mahallemizde yol yapımı çalışmalarına devam ediyoruz. Evrenuşağı, Lengerli,Elifli, Sürmeli ve Osmanbeyli Mahallelerimizde tamamladığımız ve devam eden üst yapı çalışmalarımızı yerinde inceliyor, vatandaşlarımızla hasbihalde bulunmaya devam ediyoruz. İlçemizin yol ağlarını güvenli, konforlu, ekonomik, hızlı ve daha uzun süre hizmet verecek şekilde yapmaya devam ediyoruz. Yapımını tamamladığımız sathi kaplama yol yapım çalışmamızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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