Bafra'da şehitler anıldı

Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'nce her ay şehitler için düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve Mevlit programının 95'incisi gerçekleştirildi.

Dernek binasında gerçekleştirilen mevlit programında, nisan ayında şehit düşen polis memurları Zikri Özdamar, Ramazan Arslan ve Hayati Koçak, Piyade Onbaşı Hasan Gülal, Piyade Er Tuncay Türken, Piyade Er Zafer Kurnaz, Piyade Er Mustafa Alan, Kom. Onbaşı Satılmış Şahin, Jan. Er Ali Altunışık, Jan.Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, Jan. Astsubay Selçuk Karabakla, İstihkam Astsubay Tolga Pehlivan, İstihkam Teknisyen Kıdemli İlhan Hamlı, tüm şehitler, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden gazilerin ruhuna dua ile bağışlandı.

Mevlit programına, Bafra İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Öner, Bafra Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, TÜRKAV Bafra İlçe Başkanı Sami Keskin, Türk Eğitim-Sen Bafra İlçe Başkanı Hakan Eroğlu, Türk Büro-Sen Bafra İlçe Başkanı Hasan Güngör, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Nazife Soruklu, Sinoplular Dernek Başkanı Saadettin Kutlu, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda şehit ailesi, gazi ve yakınları katıldı.