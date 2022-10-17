Bafra'da sempozyum hazırlığı

Bafra Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenecek olan "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra” başlıklı 1. Bafra Sempozyumu 3-6 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın onur kurulunda yer alacağı sempozyumun düzenleme kurulu başkanlığını Milli Savunma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Köse yapacak.

Bafra Belediye Başkan Yardımcıları Şaban Hüryaşar ve Ahmet Tokgöz, Milli Savunma Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Köse, Prof. Dr. Bünyamin Kocaoğlu, Doç. Dr. Emrah Bozok, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zafer Gölen, Amasya Üniversitesi'nden öğretim üyesi Dr. Esra Türe ve Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mert Atmaca'nın düzenleme kurulunda görev alacağı sempozyumun bilim kurulunda ise çok sayıda üniversiteden akademisyen yer alıyor. Sempozyum süresince; Bafra'nın tarihi, idari, demografik ve ekonomik durumu ve sosyal yönleri akademik dille katılımcıların dikkatine sunulacak.

Bafra'nın güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 1. Bafra Sempozyumu ile ilgili olarak, “Bu güçlü kimliğin altını çizmek adına çok sayıda kıymetli bilim insanını bir araya getiriyoruz. Bafra, tarihi, kültürel ve sosyal yönleriyle bilimsel bir ortamda konuşulacak. Bu içerikte yapılan ilk bilimsel etkinlik olma vasfına sahip olacak. Sempozyum boyunca alanında uzman bilim insanları tarafından sunulup tartışılacak Bafra tarihine ait bildiriler sempozyum sonrasında kitap halinde yayınlanacak” dedi.

1. Bafra Sempozyumu 3-6 Kasım 2022 tarihleri arasında Bafra Şevket Aşçı Turizm Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.