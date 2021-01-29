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Bafra'da silahlı-bıçaklı kavga: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, silahla ateş açtığı şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan kavgada bir kişi, silahla ateş açtığı şahıslar tarafından bıçaklanarak yaralandı.


Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Samsun-Sinop karayolunda yakınlarındaki oto servis önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (20) ile E.C.(17) , Ş.S ve E.U. arasında yaşanan tartışmada E.Ö. tartıştığı kişilere silahla ateş etti. Yaşanan arbedede E.Ö. aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. E.Ö. olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 3 adet boş kovan ve 2 adet patlamamış mermi ele geçirdi. Ekipler, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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