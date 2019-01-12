İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra'da silahlı kavga: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gençler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Z. silahla ateş ederek Erdoğan B'yi bacağından yaralandı. Yaralı şahıs arkadaşı tarafından otomobille Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan E.Z.'yi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.