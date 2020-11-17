İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bafra'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Tabakhane Mahallesi'nde yaşanan olayda Şükrü Korkmaz, eski eşinin yeğeni Oğuzhan İ. tarafından evinin önünde silahla vurularak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.